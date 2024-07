Un accident ahir a la nit, cap a les 23.30 hores entre dues motocicletes al Carrer Prat de la Creu núm. 14, d'Andorra la Vella, va deixar dos ferits. Els conductors d’ambdues motocicletes eren homes residents de 62 i 19 anys, i no van patir danys greus. Fins al lloc dels fets es van desplaçar agents de circulació, de la Policia i una ambulància.

Per El Periòdic

