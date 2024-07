Nikos Chougkaz, polivalència per al MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra ha anunciat aquest matí la incorporació de Nikos Chougkaz, aler pivot de 23 anys provinent del Peristeri grec.

Chougkaz fitxa per una temporada i "ve per aportar la seva polivalència dins del conjunt dirigit per Natxo Lezkano", tal com ha apuntat el club tricolor. Amb 2,08 metres, també ha vestit la samarreta del Panathinaikos, i el curs passat el va tancar al Peristeri amb una mitjana 6,6 punts i 3,4 rebots per partit. En afegit, tot i la seva joventut, compta amb experiència en competicions europees, sense anar més lluny, participant en la Final Four de la Basketball Champions League (BCL) del curs passat.

El GM del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, s’ha mostrat satisfet amb la nova incorporació: "Compleix molt bé el perfil del jugador que buscàvem en aquesta posició. Bon llançament de tres punts, capacitat de jugar de fora cap a dins, atlètic, bon rebotejador i que compleix molt el perfil competitiu de les competicions que disputarem". A més ha afegit que Chougkaz "és un jugador jove, de futur i que la seva ambició i la seva gana que ens ajudarà a millorar molt com a equip".