L'AR+I presentarà dimarts l'estudi d'impacte de l'Acord d'associació

El coordinador del grup d’anàlisi política d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Yvan Lara, presentarà públicament, el pròxim dimarts 16 de juliol, l’anàlisi de l’impacte de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, fruit de l’estudi que ha dut a terme durant els darrers tres anys. La presentació serà oberta a la ciutadania i tindrà lloc a l’auditori del centre de Formació Professional d’Aixovall a partir de les 19.00 hores. L’investigador d’AR+I comptarà amb el suport dels economistes de la consultoria Knowledge Sharing Network (KSNET), Pablo Tucat i Jorge Díaz, els quals han col·laborat en l’anàlisi amb l’elaboració de l’estudi d’impacte econòmic. L'accés serà lliure, però per motius d’aforament limitat de l’auditori es requereix reservar per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça [email protected] . La presentació, a més, es retransmetrà en directe i en obert a través del canal de YouTube de l'AR+I, i quedarà enregistrada i pujada a la web www.ari.ad a disposició de l’usuari.

