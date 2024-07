Joan Vinyes i Jaume Font volen mantenir la línia positiva a MotorLand

El calendari del Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET) 2024 superarà el seu equador aquest cap de setmana al Circuit de MotorLand (Alcanyís). No faltaran a la cita els pilots de l’equip Vinyes Dabad, format per Joan Vinyes i Jaume Font, els quals aniran al traçat aragonès amb l’objectiu de continuar la línia positiva amb la qual es van acomiadar, fa unes setmanes, del circuit navarrès de Los Arcos. De fet, la dupla, al volant del Porsche 992 GT3 CUP - Baporo Motorsport, està esperançada a lluitar pel triomf i poder llimar diferències respecte als líders de la provisional, Martins-Svepes, els quals es troben a 28 punts.

El traçat de MotorLand consta d'una pista de cinc quilòmetres i una recta de gairebé un quilòmetre, i el tàndem de Baporo Motorsport, ben coneixedor d'aquest, vol "mantenir el bon ritme exhibit fins ara", tal com ha esmentat Vinyes. "No tinc cap dubte que 'l’enemic' a batre serà la calor, tota una tradició a Alcanyís", ha afegit.

Per la seva part, Vinyes Jr repetirà experiència al volant d’un Seat León també assistit per Baporo Motorsport. Després de protagonitzar un excel·lent debut al circuit de Los Arcos, el corredor afronta el seu segon 'meeting' de la temporada en condicions sensiblement diferents, però amb les mateixes ganes de sempre. "Estic Motivat i amb ganes, encara que també és cert que la situació és diferent" ha indicat el pilot, esmentant que a Navarra "no havia competit mai i a Alcanyís em trobo en la mateixa situació, no obstant això, en el primer sí que havia disputat alguna jornada de test en què ja vaig poder fer-me una idea del traçat".

Dissabte s'iniciarà l'activitat amb les dues tandes d'entrenaments lliures, a les 09.00 i a les 13.50 hores. A les 17.20 hores començaran els entrenaments oficials, en els quals cada pilot tindrà 15 minuts per marcar el seu millor temps. Vinyes Jr tornarà a córrer en solitari, per la qual cosa disputarà les dues mànegues, i els cronos aconseguits li assignaran la seva posició en les curses de diumenge.