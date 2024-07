Laika denunciarà la mort dels quatre gats presumptament ofegats

Una veïna de la zona de Príncep Benlloch d’Andorra la Vella es va trobar amb una trista i indignant escena quan va veure uns cadells de gats morts dins d'uns cubells d'aigua. Immediatament va acudir a la Policia per denunciar els fets. A hores d'ara, segons han confirmat fonts policials, hi ha una investigació oberta per determinar les causes dels fets. Des del cos mantenen que l'objectiu de la investigació és saber si els animals han estat ofegats voluntàriament o es tracta d'una mort accidental.

D'altra banda, des de l’associació animalista Laika es mostren consternats i han confirmat a aquest mitjà que denunciaran els fets.