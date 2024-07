Andorra Recerca i Innovació organitza, aquest diumenge vinent, una sortida per conèixer les papallones diürnes. L'acte es fa en col·laboració amb la Societat Catalana de Lepidopterologia i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. L'activitat s'iniciarà a les 10 hores des de l'Auditori Nacional d'Ordino. Els participants començaran el recorregut pel camí de Segudet fins a arribar al camí de la Creu de Noral, combinant diferents hàbitats de prats de l'estatge subalpí amb zones de bosc de pi roig. L'activitat finalitzarà cap a les 14 hores, aproximadament.



Des d'Andorra Recerca i Innovació informen que l'objectiu d'aquesta sortida és conèixer la diversitat i la biologia de les papallones dels ambients subalpins d'Andorra i aprendre a identificar-ne les principals famílies. La sortida anirà a càrrec dels investigadors d'Andorra Recerca i Innovació i dels assessors del projecte de seguiment de papallones d'Andorra (BMSAnd).



Les papallones són uns dels insectes més estudiats i observats pels científics i els amants de la natura. No és només per la seva bellesa, sinó també perquè són uns perfectes bioindicadors de l'estat de salut dels diferents hàbitats del país, ja que són molt susceptibles a tota mena de canvis que es poden produir en el paisatge. Paral·lelament a la part més divulgativa, la sortida també tindrà un vessant més científic, perquè s'aniran anotant totes les espècies de papallones que vagin sortint per tal d'anar complementant el coneixement de la distribució d'aquests insectes, sobretot de les zones que no han estat tan prospectades.



L'activitat és gratuïta, però atès que les places són limitades es requereix inscripció prèvia. Per apuntar-se cal posar-se en contacte amb Andorra Recerca + Innovació per correu electrònic a [email protected] o per telèfon al 742 630.