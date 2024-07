Tecnifut Andorra, de nou l’únic representant del país a la Donosti Cup

La Donosti Cup, un torneig internacional de categories inferiors de futbol que té lloc a Sant Sebastià, va cloure el passat diumenge amb la participació de més de 460 equips, sis dels quals del Principat de la mà de Tecnifut Andorra. En l’edició d’enguany la delegació tricolor va estar formada per 104 persones, i com en anys anteriors, els conjunts de l’entitat pirenaica van ser els únics representants del país.

Pel que fa als resultats, el conjunt més destacat va ser el Juvenil B19. Entrenat per Àlex Serrano i Jaume Miret, van fer la millor fase de grups de la categoria vencent els tres partits, fent set gols i no encaixant-ne cap. Van accedir, doncs, com a millors primers a la fase d’or, en la qual a setzens de final es van desfer per 3-0 d’un equip del País Basc.

Aquest any ha estat el primer que l’entitat ha portat un conjunt Benjamí, el qual va caure a primera ronda

A vuitens es van enfrontar amb un conjunt format pels millors jugadors de la Comunitat de Madrid, i tot i que la diferència física era molt notable, segons va apuntar un dels entrenadors, els van plantar cara. «Va ser un matx molt disputat que es podia haver decantat per qualsevol dels dos equips», va indicar Serrano, també coordinador de tota la delegació, esmentant que finalment la moneda va caure del costat rival quan van aprofitar una falta lateral per fer l’única diana del partit.

L’altre equip més destacat va ser el Cadet B16, el qual tot i protagonitzar una fase de grups «bastant dolenta» en la qual no va puntuar, va ser qui va arribar més lluny. Els de Sergi Combes i Aaron Contreras van accedir a la fase de plata, arribant fins a quarts de final. «Estem contents amb aquest conjunt perquè va fer un bon paper competint tots els duels», va esmentar l’altre coordinador de l'entitat, Cristian Sánchez.

En categoria Infantil van viatjar dos conjunts. El B14 de Kévin Santos va fer una fase de grups «correcta» anant a la fase de plata, en la qual van caure a vuitens. D’altra banda, el B13 de Bryan Pubill i el mateix Sánchez va perdre als penals a setzens de final, després d’empatar el partit en els darrers minuts.

Per la seva part, l’Aleví B11 va ser l’altre equip que va accedir a la fase d’or. Els de Rubén Kake i Jhoan Sebastian es van classificar com a segons de grup, tot i que van acabar caient als penals a setzens.

En darrer lloc, cal destacar que enguany ha estat la primera vegada que Tecnifut Andorra ha portat un equip Benjamí. Amb Marwan Zaari i Pau Cases com a tècnics, als més joves els va costar la dinàmica de competició i van sortir eliminats a la primera ronda. Tot i això, Serrano va assegurar que en aquest sentit també estan contents: «Els nens han gaudit de la cita i per a ells ha estat també una experiència molt positiva».