Sant Julià de Lòria reprèn l'aposta pel pla de reactivació comercial

El Comú de Sant Julià de Lòria ha convocat un concurs internacional per a la implementació del pla de reactivació comercial a la parròquia. Els treballs, però, ja es van iniciar el mandat anterior, quan el consolat de Josep majoral va encomanar a una empresa especialitzada l'elaboració d'un pla de reactivació econòmica de l'activitat comercial urbana al poble.



Així doncs, el concurs persegueix la idea d'implementar accions de treball específiques per a la consecució dels objectius que es deriven del pla, com ara impulsar un nou model comercial de proximitat basat en la singularitat i una major visibilitat del teixit comercial; crear un marc de treball col·laboratiu i de consens amb el sector públic que permeti una millora de l'activitat comercial urbana; o impulsar la competitivitat, la modernització i la transformació digital de l'activitat comercial urbana a Sant Julià de Lòria.



Tal com detalla aquest dimecres el BOPA, la data límit de presentació d'ofertes del concurs finalitzarà a les 13.00 hores del pròxim 19 d'agost. L'obertura de les candidatures tindrà lloc a l'edifici administratiu de l'avinguda Rocafort a partir de les 10.00 hores del 21 d'agost.



Baranes a la plaça del poble de Fontaneda



Paral·lelament, la corporació laurediana també ha convocat un concurs públic per a la instal·lació de baranes a la plaça del poble de Fontaneda. En aquest cas, la voluntat del comú és millorar la seguretat de la zona i l'acció és fruit d'una visita als nuclis urbans dels Quarts per part del departament d'Urbanisme.



En aquest cas, el lliurament d'ofertes es podrà fer fins a les 13.00 hores del 22 d'agost, mentre que l'obertura tindrà lloc a les 10.00 hores del dia 26. El concurs és nacional i s'ha convocat mitjançant la modalitat ordinària.