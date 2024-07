El conveni d'Unicef per a les Parròquies Amigues de la Infància es signarà aviat

La memòria d'activitats del 2023 d'Unicef Andorra ha sigut presentada aquest matí, a la seu del Comitè, de la mà de la seva presidenta, Marianela Vila, juntament amb el vicepresident Joan Micó i la nova directora executiva, Dàmaris Castellanos, designada recentment per la Junta Directiva.

Així, el primer que s'ha posat sobre la taula ha sigut, en veu de Castellanos, els diferents projectes entaulats durant el curs anterior com ara el Projecte Madasgascar, el qual fa servir l'energia solar com a mitjà per accelerar el desplegament de sistemes d'aigua, o el Projecte Afganistán, que té com a objectiu establir espais d'acollida per a les dones i nenes donant així suport a la igualtat de gènere. D'altra banda, la directora executiva d'Unicef ha posat en relleu els 21.000 euros d'emergència que es van destinar a Síria i Turquia.

Seguidament, el vicepresident de l'entitat i sociòleg, Joan Micó, ha obert una de les temàtiques més rellevants destacant el paper del projecte del Pla Nacional de la Infància, el qual treballen amb Govern. En aquest sentit, Micó ha recalcat l'estudi que han dut a terme sobre el cos dels infants i la intenció de repetir-lo enguany. A més, sobre la setmana de la infància (jornada que s'elabora conjuntament amb Andorra Telecom i un grup d'investigadors) es té la intenció de celebrar-se anualment, com també el dia internacional dels infants, el 20 de novembre. "Ja són tres les escoles que participen en la iniciativa de l'Escola d'Unicef: l'Escola Andorrana de Santa Coloma i d'Andorra la Vella, i el Col·legi de Sant Armengol", ha apuntat Micó.

En la mateixa línia, el vicepresident d'Unicef ha afegit que respecte a la iniciativa de les 'Parròquies Amigues de la Infància', estan intentant que s'adhereixin tots els pobles del país i, per aquest motiu, Micó subratlla el treball "d'intercanvi de consolats" amb cadascun d'ells, sent "un projecte il·lusionant".

Sobre aquest assumpte, la presidenta de l'entitat ha manifestat que "s'ha parlat amb totes les parròquies i es firmarà pròximament un conveni". D'altra banda, Vila ha remarcat que hi ha un "cert marge per a l'elaboració del pla nacional" i que s'han de coordinar recollint els diferents plans locals de cada parròquia. Altrament, Vila ha ressaltat les diverses reunions que ja han efectuat amb les corporacions comunals i que el Pla Nacional de la Infància es troba a l'agenda de Govern. "De cara a l'exterior, és molt important presentar-lo, sobretot per a la visibilització de les Nacions Unides", va confessar la presidenta.

Recaptació de fons, 100.000 euros

Vila ha assegurat que amb motiu de la guerra d'Ucraïna, l'entitat va aconseguir recollir més de 500.000 euros per la seva causa, i que l'any 2022 també es van recaptar molts diners per un sopar de gala. "Aquests 100.000 euros han sorgit gràcies a aquestes dues variants", ha argumentat la presidenta d'Unicef en referència a les xifres del 2023.

Finalment, també ha tingut cert protagonisme a la roda de premsa dos temes rellevants com són la preocupació i augment de la salut mental en els infants i el canvi d'estructura que ha viscut recentment l'entitat. Sobre el primer assumpte, Micó ha comentat que "sempre ha sigut un tema important", el qual s'ha vist accentuat després de la Covid-19 i en el que avui dia s'està prenent molta constància. Sobre el seu estudi, Micó ha destacat que "encara no es tenen les xifres a la mà, però que sí que s'ha detectat un augment del 10-20% dels seus casos en els nens".

Quant al canvi d'organització i direcció, ha sigut Vila qui ha pres la paraula i ha insistit que s'han vist en la necessitat de reformar la plantilla pel fet que "no s'acabava de veure que funcionessin els objectius. La renovació de la junta i el canvi en la direcció ens ha donat un nou rumb", el qual Vila troba inevitable, ja que "les quantitats de recaptació havien baixat en els últims anys", ha conclòs la presidenta.