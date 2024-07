Geòrgia condecora el director general i l'inspector major de la Policia

El director general de la Policia, Bruno Lasne, i l’inspector major Josep Lluís Martínez han rebut aquest dimarts a Madrid una condecoració, la medalla d’or i d'argent respectivament, en el marc de la cooperació i les bones relacions en matèria policial i judicial entre el Principat d’Andorra i Geòrgia. L’acte va ser presidit pel coronel Shalva Shubladze, agregat policial a l’ambaixada de Geòrgia a Madrid. També va assistir el secretari d’Estat de Seguretat d’Espanya, Rafael Pérez, i el director adjunt operatiu del Cuerpo Nacional de Policia d’Espanya, José Àngel González. Segons detalla la Policia en un comunicat, la cooperació entre els dos països en matèria de seguretat és constant i s'ha anat intensificant en els darrers anys, coincidint amb l’increment dels fluxos transnacionals de la delinqüència que hi ha a Europa.

