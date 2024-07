L'Assemblea Jove del Fòrum de la Joventut se celebrarà del 22 de juliol al 5 d'agost

Durant el transcurs de l’Assemblea es duran a terme diferents activitats, en les quals es posaran a disposició dels membres les eines necessàries per participar. El lloc i hora on esdevindran les activitats es publicaran també a la mateixa web del Fòrum .

De cara a poder participar en l'assemblea digital, és necessari primerament un registre a través del web forumandorra.com , sigui omplint el formulari o utilitzant el concepte de Facebook o Gmail. Un cop registrada, la persona haurà de verificar el seu perfil a través del correu electrònic, tot i que cal destacar que la identitat serà en tot cas anònima i es farà per comprovació automàtica del cens.

El Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra, a través d'una publicació al BOPA, ha convocat a tots els joves del país, amb edats compreses entre els 15 i els 35 anys, a la 18a sessió de l'Assemblea organitzada per l'entitat i que es desenvoluparà de forma virtual del 22 de juliol al 5 d'agost d'aquest mateix. El motiu de dita reunió és l'aprovació de tres punts diferents, segons han informat: l'aprovació de l'avantprojecte de pressupost 2025, l'aprovació de l'estudi de la situació laboral juvenil per a l'exercici 2025 i l'aprovació de les activitats de reflexió i divulgació sobre l'Acord d'associació amb la Unió Europea.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació