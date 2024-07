Andorra enceta la segona mànega del Trophy de rugbi de set

La selecció femenina de rugbi de set participarà des d’aquest divendres fins al diumenge en la segona i darrera ronda del Campionat Femení Trophy. Cal recordar que la primera cita va tenir lloc a Zagreb, capital de Croàcia, i es va desenvolupar amb tres grups de quatre equips. En aquest sentit, les tricolor es van enquadrar dins el grup A. En aquesta segona mànega, la prova es farà a Budapest (capital d’Hongria) i també dividirà els 12 conjunts participants en tres grups. Així, les de Thierry Renart es troben ara al grup C juntament amb Dinamarca, Letònia i Àustria.

Cal recordar que entre les dues rondes, sumant els punts, els dos millors combinats promocionaran a Championship de cara el 2025, mentre que els dos pitjors baixaran a Conference. Ara per ara, Andorra es troba en la novena posició amb quatre punts, tres més que Noruega, en últim lloc, i a 16 de Suècia, primer.

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) ha publicat avui la llista que conformarà l’equip per a aquesta segona cita: Celia Palumbo, Patricia Succarat, Andreia Teixeira, Erika Maldonado, Léa Mora, Nadia Olm, Noelia Pauls, Cristina Modesto, Mariona Barcons, Noa Sánchez, Miren Barciela i Anna Fornsubira.

D’altra banda, la FAR ha anunciat la primera competició per a un conjunt dins el programa de desenvolupament Rugby Seven al Principat, el U18. Aquest certamen tindrà lloc aquest cap de setmana a Zabki, una cèntrica ciutat de Polònia, i el vencedor de les sis seleccions – Andorra, Mònaco, Hongria, Sèrbia, Àustria i Bòsnia i Hercegovina – serà promogut a l’Elit d’Europa d’aquesta categoria. Doncs, el conjunt estarà entrenat per Cristian Cerqueda, acompanyat per Matthieu Deleris com a adjunt, Paul Greffier com a Team Manager i el fisioterapeuta Carlos de Sousa, i estarà format pel capità Guillem Badia, Esteban Deleris, Valentin Hoxha, Izan Almeyda, Julià Pintat, Lluc Granyena, Marc Gouarre, Martí Cañada, Pol López, Roger Piñeiro, Unai Xarpell i Gonçalo Dos Santos.