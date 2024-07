Quim Ferrer, cinquè en la primera edició de la Regata 100 milles de Vilanova

El passat cap de setmana va tenir lloc la primera edició de la Regata 100 milles de Vilanova en categoria A2, una cita que va acollir fins a 25 embarcacions i la participació andorrana de Quim Ferrer. El regatista va prendre part a bord del ‘Jonathan’, un IMX 38 de l’armador Nicola Ballero, amb el qual va assolir la cinquena posició.

Tal com va informar la Federació Andorrana de Vela (FAV), la regata va sortir puntual a les 11.00 hores del dissabte, i el primer participant a travessar la línia de meta va ser l’IMS Modul a les 03.04 hores de la matinada del diumenge. Pel que fa a les característiques de la cita, la FAV va apuntar que va ser una regata molt ràpida: consistent en una popa tancada des de Vilanova al Far de Tortosa, virada per estribord i rumb de cenyida a la plataforma petroliera Casablanca i, d’allà, deixant-la també per estribord rumb directe de tornada en cenyida a Vilanova. Vents de 18 nusos van acompanyar gran part de la ruta.

La participació andorrana, d’aquesta manera, «va ser molt satisfactòria amb un cinquè lloc en temps real i també en temps compensat», a molt pocs minuts del tercer i després d’haver de solucionar diferents circumstàncies adverses.