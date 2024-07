Derbi colomenc per iniciar la Multisegur Assegurances 2024-25

Avui s'ha celebrat el sorteig de la Lliga Multisegur Assegurances i el de la Lliga Unida per a la temporada 2024-25. En el cas de la Primera Divisió, seran 10 equips amb tres voltes asimètriques, per un total de 27 jornades. En canvi, a la Segona, hi haurà sis conjunts i s’hi jugaran quatre voltes asimètriques, per un total de 20 jornades.

A la Multisegur, la primera jornada tindrà partits que poden ser clau en les aspiracions de cadascun dels equips. La UE Santa Coloma defensa el títol, i ho farà amb un derbi contra el ‘FC’. S’hi afegeixen el FS La Massana, campió de l’última edició de la Lliga Unida, i el Ranger’s, que amb dos títols a les seves vitrines torna a la màxima categoria.

Aquests son els enfrontaments pel cap de setmana del 15 de setembre:

Penya Encarnada d’Andorra – Atlètic Escaldes

Inter Club Escaldes – FS La Massana

Ranger’s – CF Esperança

UE Santa Coloma – FC Santa Coloma

FC Pas de la Casa – FC Ordino

En el cas de la Lliga Unida, el pròxim curs estarà format per tres conjunts filials i tres ‘primers equips’. Seran el CE Carroi i el CF Atlètic Amèrica, que arriben des de la Lliga Multisegur Assegurances, i també el City Escaldes, que s’estrena a la competició, destacant el duel inicial entre els dos equips que han baixat.

Enfrontaments de la primera jornada: