Una trentena de presos es troben en llista d'espera per arrest parcial

En el marc d'una nova sessió de Consell Ministres, en la qual s'ha donat llum verda a la licitació de cinc places d'agent penitenciari per al centre de la Comella, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha indicat que les xifres actuals del centre penitenciari són de 72 interns, dels quals 14 es trobarien en arrest parcial i, per tant, han de dormir al centre. D’aquesta tipologia hi ha una llista d’espera d'aproximadament una trenta de persones, segons ha informat Casal: “Amb més recursos humans podrem rebre més interns i per això ampliem aquests recursos", ha explicat el ministre, ponderant que “el ministeri és coneixedor de la situació i està treballant en ella”.

I és que, actualment, el cos penitenciari compta amb 63 membres uniformats tenint en compte la direcció, als quals se sumarien quatre places de nova creació que farien arribar el total fins a 67, i una restant que correspondria a una baixa per jubilació. L'aprovació d'aquesta licitació s'ha donat pel ministeri de Justicia i Interior, encapçalat per Ester Molné, i té com a objectiu “reforçar la plantilla”, ha afirmat el ministre portaveu, qui ha apuntat també que aquesta ampliació en la plantilla és la que està prevista pel 2024, deixant clar que “ara estem treballant en el pressupost de 2025, on haurem de trobar l’equilibri entre tots els cossos”.

Les places corresponen al nivell C1 del sistema de classificació del cos penitenciari i tenen una retribució anual bruta de 26.608,54 euros distribuïda en 13 pagues. Pel que fa als requisits, les persones interessades han de tenir la nacionalitat, ser major edat, tenir el títol de batxillerat o equivalent i el diploma de català B2 o superior. En aquest sentit, els aspirants han de descarregar-se el plec de bases o recollir-lo a Govern, tot i que el termini de presentació de les candidatures finalitza el 20 de setembre. Una vegada es tanqui el procés de presentació, serà el moment de dur a terme la selecció, la qual ocuparà aproximadament un mes. Per tant, i segons ha informat el portaveu del Govern, la incorporació dels nous agents seria cap a la tardor.

Finalment, qüestionat per una suposada quantitat d’hores extres exagerada per part dels funcionaris, Casal ha explicat que desconeix la dada exacta, però insisteix que “amb l'aprovació d’aquestes noves places s’ajuda a garantir un sistema de torns lleuger”, ha sentenciat.