FEDA i EDF treballaran conjuntament en la creació d'una unitat hidràulica a l'Ospitalet

La signatura del conveni de col·laboració entre FEDA i Électricité de France (EDF) transcorregut avui ha posat sobre la taula el projecte conjunt de creació d'una unitat de producció hidràulica a l'Ospitalet, tot emmarcat sota l'objectiu que ambdues companyies persegueixen en aquests moments: disposar cada vegada de més energies renovables i assolir la neutralitat carbònica l'any 2050. "La nova instal·lació ens permetrà evitar fenòmens d'intermitència", ha afirmat el president i director general d'EDF, Luc Rémont, qui ha comparegut juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot.

Els estudis del projecte encara no estan finalitzats, però per al mandatari andorrà ja sembla que serà un 'win-win' sense precedents: "La idea és aprofitar el llac Lanoux, ja que pot encabir més aigua i es pot bombejar des del riu", fet que suposaria poder aprofitar aquesta energia per a moments de més demanda ciutadana, com són els pics de consum forts de l'hivern. Així i tot, Espot ha posat en relleu que un dels grans reptes que suposa incrementar la part de les energies renovables és el fet que són programables, motiu pel qual "depenem de circumstàncies que no són nostres".

D'aquesta manera, el següent pas serà dimensionar la magnitud del projecte, tot indicant que encara és massa aviat per determinar si caldrà o no dur a terme una societat conjunta: "La modalitat de gestió serà coordinada, ja que s'optimitzaran els usos de l'aigua en favor d'Andorra i França", ha explicat Espot, recalcant, però, la titularitat romandrà de qui pertany actualment. Tanmateix, el mandatari ha indicat que "si la infraestructura està en territori francès, però aporta beneficis concrets al nostre país, haurà de ser cofinançat". "Les gestions hidràuliques són gestions que no entenen de fronteres", ha afegit Remont.

No serà l'únic projecte que el conveni podria acabar tirant endavant en els pròxims mesos, ja que també estaria sobre la taula la possibilitat d'un parc eòlic al Maià. "Podem imaginar diverses possibilitats per a aquest projecte, com donar suport amb la nostra experiència o participar en el desenvolupament del projecte", ha indicat el president d'EDF, tot recalcant que els estudis, en aquest cas, tampoc estan acabats.

Unes relacions històriques que es remunten al 1988

Tal com ha exposat Espot, la signatura del conveni no és més que una altra mostra de la bona entesa amb l'elèctrica francesa, a través d'unes relacions històriques que es remunten a l'any 1988. "Es tracta d'una col·laboració amb efectes pràctics per a la ciutadania, no només per la moderació dels preus, sinó per l'aposta per assolir la neutralitat carbònica el 2050", ha incidit el mandatari, qui ha recalcat diverses vegades la necessitat de disposar cada cop de més energies renovables. En aquest sentit, l'ajuda d'EDF serà 'vital' per tal d'avançar en la transició energètica i en trobar solucions per a la mobilitat elèctrica.

"El conveni d'avui reforça les col·laboracions històriques i aprofundeix en la cooperació tècnica", ha afegit el mandatari andorrà. Un suport mutu que configura un marc més que positiu de cara a la renovació del conveni actual, el qual expira el 2029: "Hi ha un horitzó bastant llarg per renegociar els termes del contracte", un fet 'positiu' per Espot, ja que segons el cap de Govern "les circumstàncies del mercat energètic són molt canviants i això ens pot ser útil per negociar aquests termes".

Per la seva part, Remont ha indicat que la signatura del conveni per a ells suposa aportar el seu coneixement i donar peu a l'electricitat descarbonitzada que fan servir en els territoris en els quals operen. "Hi ha d'haver un seguiment de la demanda i de la producció, per garantir que l'energia estigui disponible en el moment que el client la sol·liciti", ha continuat, posant en relleu que, actualment, EDF es mou en xifres del 97% en termes de descarbonització, deixant a part un 3% per als moments més àlgids de la demanda. Això suposa, segons el president de l'elèctrica francesa, unes emissions de CO2 deu vegades inferiors a la mitjana europea. "El que hem fet conjuntament en els moments de crisi és una innovació comercial molt important, ja que oferint aquest tipus d'energia evitem l'explosió dels preus", ha apuntalat.

En línia amb aquestes paraules, Espot ha indicat que l'objectiu per part de Govern és que el 2030, el 100% de l'energia que s'importi sigui provinent de les renovables, posant en valor que, avui dia, aquesta fita es trobaria al 69%. "Tenim uns compromisos molt ferms i taxatius, i per això hem d'incrementar la part de l'energia renovable tant a escala de país com d'importació", ha ponderat, afegint que Électricité de France és un actor "clau" per assolir aquest objectiu.