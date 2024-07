El cap de Govern participarà a la Reunió de la Comunitat Política Europea

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà en la quarta Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), la qual se celebrarà el 18 de juliol al Palau de Blenheim, situat al comtat d'Oxfordshire, al sud-est d'Anglaterra.

El Fòrum aplegarà una cinquantena de mandataris europeus que debatran sobre els àmbits que afecten el conjunt del continent. El programa de treball inclou una sessió plenària al més alt nivell així com el desenvolupament de diferents taules rodones. Està previst que el cap de Govern participi en la taula titulada 'Defensant la democràcia', copresidida pel president de la República francesa, Emmanuel Macron, i la presidenta de la República de Moldàvia, Maia Sandu.

El format d'aquest fòrum, en el qual participen tant estats membres de la UE i la Comissió Europea com altres països del continent, com ara el Regne Unit, el qual ostenta la presidència de la reunió, possibilitarà reunions bilaterals entre els homòlegs per traçar la cooperació entre països. El cap de Govern es desplaçarà al Regne Unit acompanyat del secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i de l'ambaixadora d'Andorra a la UE, Esther Rabasa.

El Govern destina 32.977 euros per al manteniment de la pau de l’ONU

D'altra banda, el Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la contribució econòmica d’Andorra en diferents operacions per al manteniment de la pau de l’ONU. Aquesta és la primera contribució corresponent al primer període de l’any 2024 i en total el Principat aporta 32.977 euros per a quatre projectes diferents, que varien en funció dels conflictes internacionals, per finançar les missions establertes per les Nacions Unides.

Concretament, el Principat contribueix a la Missió d’Assistència a la República de Sudan del Sud que treballa sobre el terreny per consolidar la pau i la seguretat i contribuir a establir les condicions per al desenvolupament; a l’Oficina de Suport a Somàlia per proveir suport logístic a les missions establertes sobre el terreny per garantir la pau i donar suport al procés de reconciliació política, així com estendre l’autoritat del govern arreu del territori; en el projecte d’alto el foc immediat entre Síria i Israel i, finalment, al projecte a Xipre per vigilar l’alto el foc i controlar la zona tampó en què les activitats civils continuen sota escorta.