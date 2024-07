Andorra Endavant creu necessari trobar «solucions efectives» a l’afer del SAAS

Andorra Endavant, mitjançant un comunicat, ha manifestart molta preocupació envers la situació actual dins del SAAS en relació amb la negativa d’exercir el dret de vaga. En aquest sentit, la consellera general Noemí Amador ha plantejat al Govern noves preguntes envers aquest afer, amb la voluntat de cercar «solucions efectives».

En primer lloc, la formació demana explicacions sobre quins fonaments específics de la Llei i del conveni col·lectiu del SAAS es basa el Departament de treball per haver rebutjat la sol·licitud d’exercir el dret de vaga. En relació amb això, Amador creu que caldria, en cas de no poder exercir el dret de vaga, proposar als treballadors del servei sanitari unes mesures alternatives de reivindicació o de gestió de les peticions del col·lectiu perquè els treballadors puguin fer sentir les seves demandes i ser escoltats per la direcció del SAAS i les autoritats pertinents.

En segon terme, Andorra Endavant creu urgent pal·liar el malestar dels treballadors del servei, «ja que cal assegurar el seu benestar i alhora la qualitat de l’atenció sanitària als pacients». D’aquesta manera, adverteix que el malestar persistent dels empleats del SAAS pot generar una onada de baixes laborals per depressió, ansietat, estrès, fatiga crònica o altres afeccions de salut mental relacionades amb la insatisfacció professional i el mal ambient en l’àmbit laboral. Unes situacions que podrien «comprometre la qualitat de l’atenció sanitària i afectar negativament la salut i el benestar tant dels treballadors com dels pacients».

Així, la parlamentària demana a l’Executiu, a banda de l’esmentat, «quants treballadors del servei sanitari es troben en situació de baixa laboral», a la vegada que quants d’aquests en concret es troben de baixa «per depressió o altres afectacions de salut mental». En afegit, i en relació amb l’anterior, també pregunta si el nombre de baixes per afectacions de salut mental en els darrers mesos o anys ha augmentat i, si és el cas, «quina és la tendència». En darrer lloc, demana per «com s’han gestionat les baixes laborals per afectacions de salut mental fins ara».