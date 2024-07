Joventut anuncia els guanyadors dels Premis Sergi Mas 2024

D'altra banda, el jurat també ha decidit atorgar dos segons premis. El primer ha estat per Ansietat (L’última gota), de l’artista Ariadna Blanch, en la categoria B (de 18 a 22 anys), amb una dotació econòmica de 600 euros. El segon l'ha rebut 2023, de l’artista Laia Muñoz, pertanyent a la mateixa categoria i amb el mateix import. Finalment, convé destacar que s’ha decidit atorgar un tercer premi per a l’obra Lux aeterna, de l’artista Àlex Agüero, en la categoria A i amb una dotació econòmica de 300 euros.

Cal afegir que Franco ha sigut l'escollida per a rebre la beca Sergi Mas, amb un import extra de 1.500 euros per la matrícula d’inscripció en una escola d’art, un centre de formació d’art, o en un o diversos cursos relacionats amb alguna modalitat d’art.

Quant als detalls, s’han atorgat un total de tres primers premis. El primer ha estat atorgat a l'obra Les perles de l’artista Noemí Rodea, pertanyent a la categoria A (de 14 a 17 anys), amb una dotació econòmica de 1.000 euros. També s'ha premiat la pintura Blue spring de l’artista Paula Franco (de la mateixa categoria) amb altres 1.000 euros. Finalment, l'obra Nusos de l’artista Alba Martí ha estat seleccionada com a guanyadora de la categoria C (dels 23 a 30 anys), també amb una dotació econòmica del mateix import.

Els premis Sergi Mas, XI mostra d’arts plàstiques per a joves artistes 2024, ja coneixen els seus guardonats. El concurs, el qual està obert per a joves artistes d’entre 14 i 30 anys amb modalitat de dibuix, pintura, fotografia, collage, escultura, gravat o videoart, ha donat a conèixer aquest dimecres els diferents premiats d’enguany a través del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, motiu pel qual se'ls ha repartit 6.000 euros.

