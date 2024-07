Suficient per creure en el partit de casa

L'Inter d'Escaldes ha estat l'encarregat d'obrir la participació andorrana a la Conference League, i ho ha fet contra l'FK Velež Mostar, conjunt que va acabar tercer a la lliga de Bòsnia i Hercegovina i era, sobre el paper, el rival més assequible dels tres conjunts tricolor que prenen part en cita europea. El partit ha acabat 1-1, un resultat amb el qual els escaldencs, en la tornada la setmana vinent a casa, es poden permetre somiar en la següent ronda.

La primera del duel ha estat un avís visitant amb un remat des de l'interior de l'àrea que ha sortit per sobre el travesser. Els de Felip Ortiz han procurat no deixar jugar els locals (almenys en camp contrari), però aquests, durant els primers minuts, s'han fet amb l'esfèric. La primera de perill l'han tingut al minut vuit amb un xut molt llunyà d'Omar Pršeš, el qual ha sortit llepant el pal dret d'Adri Muñoz. A partir de llavors, les accions han estat pels pirenaics, primer amb una centrada al segon pal que Domi Berlanga no ha pogut rematar, i després amb un tir des de la frontal de Marc Caballé que ha sortit fora per poc.

Al minut 17, d'una errada defensiva bosniana, el mateix Berlanga ha recuperat l'esfèric i sol davant el porter rival ha enviat la pilota fora. S'ha arribat a la mitja hora sense accions destacades per cap dels dos conjunts, però just després de la pausa d'hidratació, ha arribat el primer de la nit. L'ha fet Joan López 'Joanet' qui, després de rebre una centrada lateral de Caballé a l'interior de l'àrea, ha rematat de primeres avançant-se al seu defensor. El Velež Mostar ha procurat marxar als vestidors amb l'empat, però no han concretat cap jugada de perill per assolir-ho.

Ja en la represa, el primer minut ha deixat un tímid avís de Tonći Mujan amb un fluix xut a l'interior de l'àrea que Muñoz ha blocat sense problemes. Els papers no han canviat respecte als 45 minuts inicials, tot i que els locals han tingut més pilota sense acabar de gaudir d'ocasions clares i els tricolor han estat un pèl menys endollats. A punt del minut 60 ha estat quan els de Damir Canadi han posat una marxa més, arribant més assíduament i fent diferents canvis ofensius. L'esfèric era dels vermells i els seus atacs s'han multiplicat, obligant els pirenaics a jugar amb un bloc baix i internar-se en camp contrari al contraatac.

Les modificacions dels bosnians han fet efecte, i Elzio Lohan ha fet l'empat al 65' gràcies a una passada d'Ante Oreč i la fortuna que el xut ha rebotat en un defensa escaldenc. La contra, però, podia haver arribat en l'acció posterior, quan Adri Gallego ha enviat un tir al pal. Els últims han sigut moments de patiment per als visitants, que han vist com els contraris dominaven més el joc. Tot i això, han sabut jugar les seves cartes per tancar el duel amb l'1-1.

Amb la tornada la setmana vinent a l'Estadi Nacional, i amb el suport de l'afició, l'Inter encara pot confiar i pensar en la segona ronda de la competició europea.