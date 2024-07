La Policia i el CRAJ signen un protocol de col·laboració per combatre el joc i les apostes il·legals

El director general de la Policia, Bruno Lasne, i el director general del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Xavier Bardina, han signat un protocol de col·laboració, cooperació i assistència que formalitza l’estratègia, les sinergies i el compromís entre les dues institucions per vetllar pel compliment de la normativa i per combatre el joc i les apostes il·legals.



La signatura va tenir lloc dimecres al matí al despatx central de la Policia, a l’edifici administratiu de l’Obac, i estableix un marc de col·laboració, cooperació i assistència mútua, més concretament, entre el Servei d’Inspecció del CRAJ i el Grup de Jocs d’Atzar de la Policia.



El protocol contempla el suport mutu en les investigacions i l’intercanvi recíproc d’informació per garantir, d’una banda, la prevenció, la transparència i les bones pràctiques dels operadors de jocs d’atzar -en particular el casino i els bingos- per mitjà del control, la vigilància i la inspecció; i, d’una altra banda, també fa referència al treball conjunt per combatre el joc, les apostes il·legals i el frau. Així mateix, preveu l’intercanvi d’experiències i coneixements en els mètodes d’actuació que apliquen les dues institucions segons les seves funcions i competències.



Els policies especialitzats en aquesta matèria ja efectuen controls en els establiments dedicats als jocs d’atzar i col·laboren activament amb el Consell Regulador Andorrà del Joc quan se’ls requereix. Les dues institucions també es reuneixen de forma periòdica per reforçar l’estratègia comuna en aquest àmbit. El document signat dimecres protocol·litza, per tant, la bona entesa ja existent entre el Cos i el CRAJ.



A la signatura també hi va assistir la comissària major i cap de l’àrea de policia Judicial i investigació criminal, Teresa Ferreira de Jesus.