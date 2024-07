Increment del 7,6% de la despesa en ordre públic i seguretat

La despesa pública en Ordre públic i seguretat s'ha situat en els 64,1 milions d'euros l'any 2023, una quantitat que representa un increment del 7,6% respecte de l'any 2022 (59,5 milions). Aquest import, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, suposa el 6% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a les entitats de les administracions públiques), 3 dècimes menys que l'exercici anterior, i representa un 1,9% respecte al PIB, el mateix que l'any anterior. Si s'analitzen els anys anteriors, doncs, cal tenir en compte que la despesa durant el 2021 va situar-se en els 53,9 milions; durant el 2020 va ascendir als 55,2 i el 2019 la xifra fa ser de 63,1 milions d'euros. Entrant al detall de la xifra del 2023, cal tenir en compte que dels 64,1 milions de despesa, 35,9 van ser referents als serveis de policia; 8,5 als serveis de protecció contra incendis; 14,7 als tribunals de justícia; 4,3 al centre penitenciari; i 354.000 es van invertir en ordre públic i seguretat. La despesa pública en Ordre públic i seguretat al Principat d'Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l'administració central, l'administració local, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà i l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació