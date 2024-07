Avís groc per tempestes de cara al vespre i nit d'aquest dijous

El Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc arran de les tempestes que han d'afectar el Principat al llarg d'aquest vespre i nit de dijous. Segons informen, la previsió és que les precipitacions siguin intenses i s'espera que vagin acompanyades de fortes ràfegues de vent que poden arribar als 70 km/h als fons de vall.



Malgrat tot, i fins que no s'arribi al vespre, la situació meteorològica durant el dia serà estable i majoritàriament assolellada. De fet, es preveu que aquest dijous sigui el dia més càlid de la setmana. Tant és així que la previsió de màximes és de 31 graus a Andorra la Vella, de 27 a 1.500 mestres i de 17 al Pas de la Casa. Per contra, les mínimes arriben als 16 graus a la capital, als 10 a 1.500 metres i a 12 a la localitat encampadana.



Pel que fa a divendres, la previsió és que una massa d'aire no tan càlida i el flux de sud-oest mantindrà un dia amb certa inestabilitat. Tot i que a primeres hores del matí el cel estarà serè, ràpidament els núvols guanyaran terreny de nord a sud, dificultant la visibilitat als cims. A la tarda, els núvols podran deixar algun ruixat dispers.