La Llei de l'habitatge fa disminuir els expedients del Raonador del Ciutadà

En el marc de la presentació de l’informe anual del Raonador del Ciutadà 2023 s’han presentat les dades relatives al nombre i tipus d’expedients oberts durant el darrer any, en el qual la temàtica principal ha estat l’habitatge. Cal destacar que al novembre s’observa un pic quant a demandes per aquesta problemàtica, amb un total de 33. A partir d’aquesta data, i coincidint amb l’entrada en vigor de la Llei 24/2023 que regula i aplica mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges, els expedients disminueixen deixant quatre al desembre i set al gener.

En aquest sentit, el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha explicat que aquesta tendència a la baixa “ha continuat fins avui”, detallant que al mes de maig “no hem tingut cap expedient relacionat amb l’habitatge”. Unes xifres per les quals Cañada fa una lectura “parcialment positiva”, ja que és una mesura que va ajudar a les famílies. No obstant això, considera que “gran part del que hem fet és posposar un problema que està latent”, tot advertint que “probablement el 2027 tornarem a tenir aquest nivell alt de consultes respecte a l’habitatge”.

Concretament, d’un total de 249 expedients tractats, 219 corresponen a aquest assumpte; és a dir, el 63%. Entrant en detall, 59 d’aquests 2019 expedients són referents a reclamacions del llogater en vers al propietari, reclamant un incompliment d’aquest per no respectar el període de prova. Per tant, l’arrendador estaria exigint la sortida de l'habitatge de manera il·legal. Des de la institució, aquest tipus de sol·licituds s’han resolt orientant en el dret que els assistia i explicar a quines vies poden assistir.

Una altra dada a ponderar és que el 63% dels expedients relacionats amb l’habitatge es tracta de ciutadans que fa 20 anys que resideixen al país, mentre que el 22,6% viuen al Principat des de fa entre 10 i 20 anys. Estaríem parlant que més del 85% de les consultes respecte a l’habitatge les ha fet gent que, mínim, fa una dècada que estan a Andorra, i molts d’ells més de dues. Una dada que Cañada qualifica de “preocupant”. Pel que fa a les nacionalitats, destacarien 44 espanyoles, 38 andorranes i 32 portugueses. Menys casos són el d’argentins o francesos, que empaten amb sis.

Expedients socials tractats per “manca d'empatia” de l'administració

D’altra banda, i molt per sota del tema de l’habitatge, aspectes socials relacionats amb la CASS o Afers Socials han deixat 39 expedients durant el 2023. En referència amb aquest punt, Cañada ha estat crític amb els diferents departaments públics: “N'hi ha que són poc empàtics i massa compartimentats i no redirigeixen a les persones”.

Pel que fa a la CASS, ha explicat que tenien molts expedients relacionats amb ells perquè les seves resolucions no eren clares, tot i que Cañada ha apuntat que el nombre de casos ja ha disminuït després que des del Raonador es realitzessin algunes recomanacions.

Accions perquè els joves coneguin el Raonador del Ciutadà

En darrer punt, i qüestionat per com fer arribar als joves majors de 12 anys l’existència i possibilitat d’assistir amb aquesta institució, el Raonador del Ciutadà ha afirmat que “ja s’ha començat a fer accions de divulgació a través de xarxes socials”, informant que s’ha contractat una empresa de comunicació perquè elabori un pla. A més, de cara a la tardor es faran xarrades a les escoles per donar a conèixer als més joves la institució.