Una 2024/25 amb "molt bona pinta"

L'FC Andorra es va posar les botes ahir per primera vegada per iniciar la pretemporada del pròxim curs, i un dels nouvinguts, precisament el primer fixatge que va anunciar l'entitat, ha tornat a trepitjar avui gespa per atendre els mitjans de comunicació. És el cas d'Alberto Solís, el qual s'ha mostrat molt agraït "per l'oportunitat i que hagin apostat per mi" i ha deixat caure que "tot té molt bona pinta".

El sevillà, que s'ha desvinculat del Real Unión i ha signat per dues temporades amb els pirenaics – prorrogable a una més en cas d'ascens de categoria –, s'ha mostrat molt content per defensar la tricolor i ha esmentat que les primeres sensacions són molt bones: "M'agrada molt el país, és un entorn magnífic, i el club és top, dels millors amb els quals ens podem trobar". El mitjapunta va culminar l'any passat un magnífic periple tant en l'aspecte col·lectiu com individual, sent titular en tots els duels de lliga i fent 12 gols, motiu pel qual ha rebut bones propostes de diferents equips, tot i que quan va arribar la del Principat "vam tenir conversacions durant un parell de setmanes i tot em feia pensar que havia de ser aquí". En aquest sentit, Solís ha reconegut que el projecte de l'FC Andorra "és molt il·lusionant" i que una oportunitat com aquesta, "molt important per a mi", no la podia deixar escapar.

Només fa dos dies que està al país, tot i que s'ha quedat sorprès amb la primera presa de contacte amb els seus nous companys i el cos tècnic, així com amb el nivell de mitjans i infraestructures: "He flipat una mica i m'ha agradat molt com ens cuiden, es veu que s'inverteix molt en el treball diari i en què els jugadors estem còmodes".

Demanat pels objectius que es marca, el migcampista ha apuntat que a curt termini vol acabar de conèixer bé els companys i l'staff per "crear una gran família que a mitjà i llarg termini ens doni resultats positius". És conscient que el conjunt acaba de tornar a 1a RFEF, per la qual cosa ha comentat que en l'àmbit col·lectiu s'ha de treballar per arribar a l'abril o maig vinents "amb opcions de lluitar pel play-off o les primeres places". En relació amb això, però, ha apuntat que cal anar pas a pas perquè la competició és molt llarga (38 partits) i hi ha molta qualitat. A títol personal, espera mantenir el nivell i continuar progressant, amb la voluntat de "treure el millor de mi tant dins com fora del terreny de joc".

Cas 'Petxa'

Tot i exercitar-se ahir amb la resta de l'equip i tenir contracte fins al juny de l'any vinent, Álex Petxarroman podria fer aviat les maletes. Tal com va avançar EL PERIÒDIC, la intenció del basc és no quedar-se, i tot i que en un primer moment se'l va relacionar amb un conjunt dels Països Baixos, té sobre la taula ofertes de Segona Divisió. En aquest sentit, tal com han informat diferents mitjans, el Deportivo de la Corunya s'ha interessat pels seus serveis de cara al seu retorn al futbol professional.

Noves cares a l'staff

De cara a aquesta nova temporada, el cos tècnic de l'FC Andorra ha presentat alguns canvis respecte al curs passat. Així, Albert Company, Daniel Ortiz i David Vilanova ja treballen des de fa uns dies en la disciplina tricolor. El primer serà un dels ajudants de Ferran Costa juntament amb Carles Manso, mentre que Ortiz ocuparà la posició d'entrenador de porters i Vilanova serà l'analista. També s'uneixen Aarón Guirao, en l'àrea de fisioteràpia, i la doctora Anna López, qui torna a l'entitat després d'un any.