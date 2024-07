La nova Llei de caça interposa fins a 4.000 euros de sanció per als seus mals practicants

El Projecte de Llei de caça ha viscut avui la seva culminació i actualització després haver-se aprovat per últim cop i estant en vigència des de l'any 2016. Així ho ha volgut comunicar aquest matí el ministeri del Medi Ambient, mitjançant una roda de premsa encapçalada pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i per la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer.

D'aquesta forma, Casal ha exposat que el nou projecte de llei de caça ja s'havia iniciat al novembre del passat any, i que s'ha pogut materialitzar mitjançant la col·laboració amb les entitats i membres de protecció de la flora i fauna del Principat, així com amb la Federació Andorrana de caça i pesca. Casal ha recalcat, en aquest sentit, que es tracta d'una nova llei i no d'una modificació de la normativa vigent.

Així mateix, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha exposat que a part de donar-se un canvi en la nomenclatura del carnet de caça, Andorra té una sèrie de convenis internacionals que han permès la renovació d'aquesta llei.

Entrant en detall, els canvis més significatius que experimenta la Llei de caça a partir d'ara es resumeixen en quatre punts principals: l'establiment d'un procediment sancionador més simplificat, per així tenir una major claredat en els fets tipificats; una major concreció de les infraccions amb els seus respectius detalls (com definir les infraccions sense intencionalitat); la revisió a l'alça dels imports de les sancions, i la revisió dels períodes de suspensió i inhabilitació, un dels més destacats.

El més rellevant i nou té a veure, d'un costat, amb la prohibició total de caçar sota els efectes de substàncies que alterin la capacitat d'obrar al caçador. D'aquesta manera, la distància de pràctica continua sent en zones urbanes de 150 metres i l'obligació de l'usuari de portar la seva arma descarregada i enfundada en la proximitat a les bordes i refugis de muntanya.

D'altra banda, també s'ha vist incrementat el requisit per als acompanyants de menors que vulguin efectuar la pràctica, percebent així també una sanció si l'infractor és el menor, tenint la necessitat el major d'edat de ser el titular de l'arma i requerint poseïr el permís de caça i la respectiva llicència en vigor.

Finalment, les sancions de les faltes lleus, greus i molt greus s'han vist augmentades per una modificació en el règim sancionador, el qual estipula un canvi de l'import en les sancions lleus sent en la llei actual de 30 i 150 euros, i derivant ara amb el projecte de llei de fins als 300 euros.

Pel que fa a les sancions greus, a part de tenir ara un import mínim en 500 euros, ja no computarà en inhabilitació de l'usuari, sinó en una suspensió temporal del seu permís de caça. El mateix que en el cas de les sancions molt greus, a més de poder-se acumular i sent de fins a 4.000 euros, portaran a la inhabilitació del permís de tres a quatre anys segons la gravetat.