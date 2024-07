Andorra presenta els equips per a les Olimpíades d’escacs

La selecció andorrana d’escacs ja té preparats els equips que participaran en les 45es Olimpíades d’escacs. L’esdeveniment, el qual se celebra cada dos anys i és el més important i multitudinari del calendari internacional, tindrà lloc enguany al BOK Sports and Conference Center de Budapest (Hongria) del 10 al 23 de setembre, i espera acollir 2.000 jugadors d’uns 190 països.

Cinc escaquistes masculins i cinc femenines – més dos capitans, el cap de delegació, Martí Martínez, i el delegat FIDE i president de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra, Francesc Rechi – es desplaçaran fins a la capital hongaresa per representar el país durant un total d’11 rondes.

En la categoria masculina, el combinat tricolor es troba capitanejat per Josep A. Rivero i està format pel Gran Mestre Lance Henderson (2519 FIDE), el Mestre Internacional Jordi Fluvià (2438 FIDE), el Gran Mestre Òscar de la Riva (2431 FIDE), el Mestre FIDE Serni Ribera (2341 FIDE) i el Candidat a Mestre Josep Maria Ribera (2203 FIDE).

D’altra banda, l’equip femení, que participa en una Olimpíada per segona vegada, comptarà amb el capità Esteve Mateu i està format per les jugadores Andrea Henderson (1966 FIDE), Júlia Muratet (1834 FIDE), Alexandra Muratet (1796 FIDE), la Candidata a Mestra Sílvia Real (1781 FIDE) i Ariadna de la Riva (1774 FIDE).

Cal recordar que el Principat participa en les Olimpíades d’escacs, ininterrompudament, des de 1968. En l’edició del 2022, celebrada a Chennai (Índia), els equips andorrans van aconseguir la seva millor classificació, i és que la selecció masculina va quedar 52a de 186 equips, amb molt bons resultats com la victòria contra Suïssa o l’empat contra Cuba, mentre que la femenina va fer un bon paper en el seu debut, quedant 99a de 162 països. També cal destacar la medalla d’Or aconseguida pel Mestre FIDE Raül Garcia com a millor primer tauler l’any 1990 a Novi Sad (Sèrbia) i la del Gran Mestre Josep Oms com a millor segon tauler el 1996 a Torí (Itàlia).