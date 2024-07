La FAF fa oficial la llista de la femenina pels darrers partits de l’European Qualifiers

L'equip estarà format per Luna Marcet i Ainara Ruiz sota pals; Paula da Silva, Maria Moles, Laia Sin, Laura Borja, Neus Rosas i Íria Domínguez en defensa; Aitana Colobrans, Laia Solé, Tere Morató, Lucia Culleres, Sònia Carrancà i Marina Fernández al mig del camp, i Maria Ruzafa, Gemma Lluch, Ari Gonçalves, Clàudia Plaja, Míriam Tizón i Cris Lacour en atac.

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha publicat la convocatòria de la selecció femenina per afrontar la darrera finestra dels Womens European Qualifiers. En aquest sentit, les d'Albert Panadero s'enfrontaran demà (19.00 hores) amb Grècia al Theodoros Vardinogiannis d'Iràklio i dimarts vinent amb les Illes Fèroe a l'Estadi Nacional a la mateixa hora. Enquadrades dins el grup 3C, les tricolor han perdut els quatre partits disputats fins al moment i ja no opten a la classificació. Tot i això, volen fer valer les bones sensacions i finalitzar puntuant algun matx.

Per Pol Forcada Quevedo

