Irineu Esteve i Gina del Rio fan estada a Prémanon

De moment hi ha previst una segona estada a finals de mes, mentre que en principi aquest estiu tornarà a haver-hi curses de roller amb presència de l’equip andorrà de fons. Al mes d’agost, a Trondheim (Noruega), es disputarà la Toppidrettsveka amb del Rio i Esteve, tot i que aquest darrer correrà amb el seu equip, el Team Aker Dahlie. Així mateix, està prevista la presència d’Esteve també al Blink Festival, cita prevista per a principis del mes d’agost.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació