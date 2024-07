Una Vicky Jiménez implacable ja es troba a quarts de l’ITF W75 de Roma

Després de desfer-se amb molta superioritat de l’estatunidenca Rasheeda McAdoo a setzens de final, Vicky Jiménez ha tornat a mostrar avui el seu bon nivell per remuntar a Angela Fita Boluda (número 379 al rànquing WTA) i assolir el pas a quarts de l’ITF W75 de Roma.

L’andorrana no ha començat el duel, el qual ha durat gairebé dues hores, de la millor manera. El primer set se l'ha adjudicat Fita amb un 6-4, però Jiménez s'ha sabut refer per recuperar i empatar el duel, per la via ràpida, després d’un 1-6 a la segona mànega. El tercer i definitiu set ha deixat més igualtat, tot i que ha sigut de nou la pirenaica qui se l'ha emportat per 2-6.

El duel de quarts tindrà lloc demà a partir de les 10.00 hores, en el qual Jiménez s’enfrontarà amb la croata Lea Boskovic, número 196 al rànquing mundial, que avui ha vençut el seu respectiu matx perquè la seva rival, Sofya Lansere, s'ha hagut de retirar.