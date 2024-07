Un quasi però no

L'Atlètic d'Escaldes ha estat l'encarregat de tancar la jornada europea setmanal dels conjunts andorrans, i ho ha fet amb derrota per la mínima contra l'F91 Diddeleng, tercer en la seva competició domèstica i un assidu de les rondes prèvies de les cites continentals, i qui s'ha vist superat per moments, però sobretot en la segona meitat.

Durant els primers minuts han estat els de Dani Luque els qui han donat la sorpresa. Han mogut molt més la pilota, fins al punt que al minut cinc, i d'una centrada de David Valero de falta, Faysal Chouaib gairebé fa el primer de la tarda, tot i que el remat s'ha topat amb el porter rival i posteriorment el pal. Veient-se per sota en el joc, els visitants han posat una marxa més, i al minut 10 han tingut el primer acostament de la mà de Samir Hadji, acció que ha acabat aturant Saúl Gracia. De totes maneres, el 0-1 no ha tardat en arribar, quan d'una falta lateral Filip Bojić, volent fer una centrada, ha col·locat l'esfèric al fons de la xarxa després que Gracia se l'empassés.

La dinàmica no ha canviat gaire, tot i que els de Marco Martino han vist més pilota i han creat més amb alguna acció que no han transformat. Els escaldencs han volgut anar més enllà i a partir del 35' han estat els qui han pressionat l'accelerador, tot i que les arribades que han tingut no han suposat perill o les ha aturat Didier Desprez amb facilitat. I així se n'han anat cap als vestidors.

La represa ha començat com han acabat els primers 45 minuts, però aquesta vegada amb els locals amb encara més intensitat. S'han fet amb el domini del joc a la cerca de l'empat, i al 52' Chouaib gairebé ho aconsegueix, tot i que la defensa ha tret l'esfèric sobre la línia.

Els de Luque ho han continuat intentant, però cap de les jugades que han volgut fer les han concretat. A l'hora de partit, Álvaro Roncal ha provat sort amb un tir des de la frontal, el qual ha sortit molt a prop del primer pal. El Diddeleng no ha vist camp contrari en tota la segona meitat, i tot i que les accions blaves han seguit, la més clara un xut de falta directa de Jordan Gutiérrez que ha aturat d'estirada el porter contrari, cap d'elles ha suposat l'empat, tancant el duel amb l'ajustat 0-1.

L'Atlètic jugarà dijous vinent la tornada a domicili, a l'Stade Jos Nosbaum, sabent que encara té opcions molt serioses per passar a segona ronda.