La IA com a mesura de creixement, tema d'Andorra a la reunió anual de l'FMI

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha participat avui en la reunió de l’OEDNE Constituency del Fons Monetari Internacional (FMI) que se celebra a Chisinau (Moldàvia) entre els dies 10, 11 i 12 de juliol. En concret, Lladós ha intervingut en una taula rodona perdestacar les oportunitats de creixement relatives a la innovació i la intel·ligència artificial, on ha volgut remarcar que Andorra és un dels primers països del món a disposar d’un codi sobre l’ètica de la intel·ligència artificial.



Aquesta intervenció l’ha dut a terme el ministre de Finances a la taula de debat, on també han participat altres personalitats importants de l'escena econòmica, com ara la viceministra de Finances d’Ucraïna, Olha Zykova, la vicegovernadora del Banc Central de Geòrgia, Ekaterine Mikabadze, i el director del departament europeu de l'FMI, Mark Horton.

D'altra banda, durant l’estada a Chisinau, Lladós i la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals d'Andorra, Noelia Souque, s’han trobat amb els ministres de Finances dels Països Baixos i de Moldàvia, així com amb els representants de Finances de Bèlgica, Luxemburg i Xipre.



Així doncs, l'objectiu d’aquestes reunions és continuar amb el treball d’anàlisi de les modalitats de cooperació d’Andorra amb aquests països després d’haver finalitzat la negociació de l'Acord d’associació amb la Unió Europea i intercanviar, a més, experiències i bones pràctiques financeres.



Al haver rebut la conformitat del Fons Monetari Internacional (FMI), Andorra forma part de la circumscripció OEDNE (OEDNE Constituency) juntament amb els països d'Armènia, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Xipre, Geòrgia, Israel, Luxemburg, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Països Baixos, Romania, i Ucraïna.