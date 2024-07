6.000 espectadors es donen cita al 40è Festival Internacional de Jazz

Escaldes-Engordany ha tancar, avui a la nit, el 40è Festival Internacional de Jazz fent un balanç molt positiu. Durant els vuit dies de festival (del 4 a l’11 de juliol) al voltant de 6.000 persones han gaudit de les diverses actuacions programades, demostrant l’alt interès i l’atractiu que el jazz continua tenint per al públic andorrà i visitant.

El festival ha comptat amb una programació variada i de qualitat, amb artistes de renom internacional que han aportat una riquesa musical i una diversitat estilística encomiable. Tant és així, que l’afluència de públic en els concerts de pagament, els celebrats al Prat del Roure, han tingut un 85% d’aforament de mitjana. Així, d’entre els quatre concerts que requerien entrada, el de Toquinho & Camila Faustino ha estat el més concorregut amb més de 600 persones. Les altres accions programades al voltant del 40è Festival, com el Jazz al carrer i el Més Jazz, també han tingut una bona resposta per part del públic. Així les actuacions a la plaça Coprínceps han concentrat a més de 2.300 persones, una xifra que representa un augment en comparació a l’any passat, gràcies també a les bones condicions meteorològiques.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha mostrat la seva satisfacció per l’èxit de l’esdeveniment i per la repercussió nacional i internacional que ha tingut, i va avançar que el Comú continuarà apostant pel Festival de cara a futures edicions. En aquest sentit, ha recordat que s’han fet concerts per a tots els gustos i s’ha apropat la cultura a tothom. A més, ha agraït la col·laboració i implicació de la seixantena de negocis que s’han adherit a l’esdeveniment com Establiment amic, que enguany s’ha recuperat amb la voluntat d’involucrar el comerç local i potenciar l’economia de la parròquia. Finalment, la mandatària comunal ha tornat a agrair la col·laboració de l’Ambaixada Espanyola i Francesa, així com la implicació dels patrocinadors principals.