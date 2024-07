Més d'un centenar de professionals es reuneixen per impulsar l'ecosistema emprenedor andorrà

Els dos espais de coworking més importants del Principat, Hive Five Coworking Andorra i Ingeni Coworking, han organitzat la segona trobada d’estiu amb treballadors i emprenedors del país en un acte conjunt celebrat a la terrassa panoràmica de l’hotel Hesperia (antic Hotel Fènix), The RoofTop Van, que ha reunit a més d’un centenar de persones.



Un esdeveniment celebrat amb la finalitat de posar en relleu l’ecosistema emprenedor andorrà, reunint el talent de present i de futur del país, a més de ser un acte de reconeixement als professionals que confien en els dos espais de treball per desenvolupar i fer créixer els seus projectes empresarials.



Actualment, a Hive Five i Ingeni Coworking treballen professionals de més de 40 nacionalitats i de més de 50 sectors, com per exemple el màrqueting, les finances, l’arquitectura, la protecció de dades, la sostenibilitat, el comerç, l’immobiliari, la salut, les TIC o el blockchain. Destaca el perfil tecnològic com un dels més presents tant a Ingeni com a Hive Five.



Durant els parlaments de benvinguda s’ha anunciat que, a la tardor, es programaran noves trobades del programa 'Talent Sessions', formacions i xerrades organitzades conjuntament i dirigides a ambdues comunitats de coworkers i a tot l’ecosistema emprenedor andorrà. Des del seu inici l’octubre passat les 'Talent Sessions' han esdevingut com el punt de trobada i formació sobre els àmbits més rellevants de l’economia i emprenedoria andorrana i global.



El representant d’Ingeni Coworking, Jean-Baptiste López va dirigir-se a tots els assistents: “La potència que representa la suma dels vostres projectes esdevé el motor de la nova Andorra, i per això tots dos espais de coworking volem ser-vos útils, acollint-vos, acompanyant-vos i donant-vos les eines útils per l’èxit de les vostres empreses”.



En la mateixa línia van anar les paraules del representant de Hive Five Coworking Andorra, Marc Taló: “Si volem tenir a Andorra un ecosistema emprenedor de qualitat, els espais de cotreball han de ser també de qualitat, i per això és important reglamentar els estàndards mínims que s’han d’oferir. Fa temps que tots dos espais vam arribar a la conclusió que per contribuir a reforçar-lo, la col·laboració és indispensable, i per això treballem estretament i estem satisfets d’haver aportat la nostra experiència i opinió en el reglament aprovat pel Govern”, ha assegurat Taló. Tots dos representants, doncs, han agraït la tasca dels seus respectius equips, responsables del funcionament diari dels dos espais de cotreball.



Al llarg de l’esdeveniment s’han ofert tres mentories empresarials entre els professionals assistents, a càrrec de coworkers i col·laboradors: Sebastian Davidsohn, fundador d’URBIX, Silvia Cunill, d’Innovand, i Ignasi Martín, coaching i director general d’WHOOP Coaching and consulting.