Les autoritats del karate europeu visiten Andorra

Durant el passat dimecres i dijous, les autoritats del karate europeu van visitar Andorra per tal de conèixer de primera mà les principals autoritats del país i les instal·lacions en les quals es durà a terme aquesta disciplina esportiva en els Jocs dels Petits Estats de l'any vinent. Així, el secretari general de la Federació Europea de Karate (EKF), Davor Cipek; el president de la Federació Europea de Karate dels Petits Estats (SSEKF), Andreas Vasileiou, i el director esportiu de la Federació Europea de Karate dels Petits Estats (SSEKF), Veljko Brnovic, van ser rebuts al CTEO pel president de la Federació Andorrana de Karate (FAndKarate), Xavier Herver, i pel secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.

Després de la recepció, Cabanes va aprofitar per ensenyar les instal·lacions esportives del Centre Tecnificació i va convidar les autoritats del karate europeu a venir al país a entrenar en alçada amb els diferents equips nacionals dels diferents països. En afegit, el secretari d'Estat d'Esports va aprofitar per oferir el CTEO a totes les delegacions que la darrera setmana de maig del 2025 seran presents a Andorra amb motiu dels Jocs.

La segona visita va ser al Comitè Olímpic Andorrà, on hi va haver una reunió entre les esmentades autoritats i diferents membres del COA per tractar "qüestions importants referents a l’organització del karate" per la cita de l'any vinent.

La tercera i darrera visita va ser la recepció oferta a la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria per part dels actuals cònsols, Cerni Cairat i Sofia Cortesao. A la parròquia laurediana van visitar les instal·lacions del LAUesport, seu designada per la disputa del karate durant els Jocs.