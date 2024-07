Detingut un home que havia estat expulsat del país i que duia 1,3 grams de cocaïna

La Policia ha detingut aquest divendres a les 05.25 hores un turista de 56 anys pels presumptes delictes contra l’administració de justícia i la salut pública. La patrulla s’ha desplaçat a l’interior d’un edifici d’Andorra la Vella, ja que hi havia una persona creant aldarull i picant a una de les portes. Sobre lloc el lloc dels fets, els agents han identificat a l’interessat i, en verificar la seva identitat, s’ha constatat que tenia una ordre judicial d’expulsió del Principat. A més, durant la intervenció se li han comissat 1,3 grams de cocaïna, els quals duia a la butxaca dreta del pantaló.

Per El Periòdic

