Ladis B enceta la programació cultural dels 'Vespres d'estiu a Sant Miquel'

Enguany, des del departament de Cultura d’Encamp s’ha fet una aposta ferma pel talent nacional. La programació continuarà el dia 18 de juliol amb el concert del grup ‘Anyway’ i el dia 25 es tancarà el mes amb ‘Old School’. L’agost s’encetarà el mateix dia 1 amb ‘Marta Knight’, seguirà el dia 8 amb ‘Julia Amor’, el dia 22 d’agost hi haurà ‘Manuel Fernández’, i el ‘Vespres d’estiu a Sant Miquel’ es tancarà el 29 d’agost amb ‘Elèctrix’.

