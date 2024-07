Un total de 355 donacions en la tercera campanya de la Creu Roja

Aquesta campanya s'ha dut a terme durant tres dies al Centre de Congressos de la capital i la següent està prevista per al setembre, amb la col·laboració de la Universitat d'Andorra (UdA), els dies 23, 24 i 25. I al novembre, n'hi haurà un a altra amb el Lycée Comte de Foix, els dies 25,26 i 27.

La tercera campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana s'ha clos després de tres dies amb un total de 355 donacions, mantenint les xifres previstes i assolint resultats similars a les darreres campanyes.

Per El Periòdic

