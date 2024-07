Josep-Lluís Serrano Pentinat és nomenat Bisbe Coadjutor d'Urgell

El Papa Francesc ha designat a Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat com a Bisbe Coadjutor d'Urgell, amb dret a successió. Aquest nomenament s'ha fet públic avui, dia 12 de juliol i ha estat comunicada per la Nunciatura Apostòlica a la Conferència Episcopal Espanyola i al Govern d'Andorra, generant expectació i interès en la comunitat eclesiàstica. "És una nova etapa per a la Diòcesi, que segur que ens renovarà i ens farà créixer", ha apuntalat el Copríncep episcopal, Joan Enric Vives.

La figura del Bisbe Coadjutor està recollida en el Codi de Dret Canònic, i aquesta posició implica l'assistència al Bisbe diocesà en el govern de la Diòcesi, i en cas que el Bisbe diocesà, Joan Enric Vives, deixi el càrrec, el Coadjutor li succeirà automàticament. Una successió que, segons semblen indicar els primers indicis, es podria acabar donant aquesta mateixa tardor, ja que Serrano ha afirmat que ostentarà el nou càrrec durant tres mesos com a mínim.

"Vinc amb respecte i devoció. Des d'avui coneixeré la vostra fisonomia per estimar-vos", ha indicat Serrano al seu torn, tot destacant que "nosaltres aportem quan ens obrim i ens enriquim dels altres". D'aquesta manera, el nou Bisbe Coadjutor d'Urgell ha posat en relleu la intenció absoluta per la seva part "d'omplir-me de la realitat i aportar el que humanament soc". Per altra banda, Vives ha destacat que l'elecció de Serrano ha sigut tenint en compte la idiosincràsia d'Andorra, ja que es tracta d'un "bisbe català i molt preparat".

Cal destacar que l'arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives continuarà sent el Bisbe diocesà d'Urgell i el Copríncep episcopal d'Andorra fins al moment del seu cessament, el qual pot ser per jubilació o altres causes. Fins llavors, el Bisbe Mons. Josep-Lluís Serrano treballarà amb potestat ordinària com a Vicari General, participant activament en les tasques pastorals de la Diòcesi d'Urgell.

Aquesta etapa de col·laboració permetrà a Mons. Serrano conèixer a fons el Bisbat d'Urgell, les seves persones, institucions i entitats. A més, també tindrà l'oportunitat de familiaritzar-se amb el funcionament de les institucions del Principat d'Andorra, ja que en el futur assumirà el rol de Copríncep. Vives ha ponderat que "treballarem en comunió, complementàriament, viurem junts i ens comunicarem les coses i els criteris per servir millor la Diòcesi i el Principat d'Andorra".

Del Seminari Major de Tortosa a la Secretaria d'Estat del Vaticà

Serrano va néixer el 19 de març de 1977 a Tivissa, província de Tarragona i Diòcesi de Tortosa. L'any 1991 va entrar al Seminari Menor de Tortosa estudiant al Col·legi diocesà de la Immaculada, començant al 95 la seva etapa al Seminari Major de Tortosa. Allà va rebre la seva formació filosòfica i teològica, obtenint l'any 2001 el títol de Batxiller en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya amb seu a Barcelona. Aquell mateix any, va ser ordenat de diaca iniciant la seva experiència pastoral a la Parròquia de l'Assumpció de Maria d'Amposta, durant el curs 2001-2002.

Ja el 2005, va ampliar els seus estudis a Roma, i allà va conviure amb altres preveres que hi són enviats per millorar la seva formació. Va estudiar Teologia Dogmàtica els cursos 2005-2007, obtenint la Llicència en Teologia Dogmàtica. A la seva tornada a la Diòcesi de Tortosa, i fins al 2009, se li va confiar ser Rector de les dues parròquies Sant Andreu i Sant Pere del municipi de Vandellòs-Hospitalet de l'infant, compaginant la seva tasca pastoral amb la docent.

El 2009, va iniciar un nou servei a l'Església universal a la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica de Roma, on va ampliar els seus estudis i formació entre el 2009-2012, obtenint la Diplomatura en Estudis diplomàtics. Estant al Servei Diplomàtic de la Santa Seu, és enviat com a Secretari de la Nunciatura Apostòlica de Moçambic del 2012 al 2016, Secretari de la Nunciatura Apostòlica a Nicaragua del 2016 al 2017, Secretari de la Nunciatura Apostòlica al Brasil del 2017 al 2019 i, des del 2019 fins a l'actualitat, ha servit com a Secretari en la Secció per als Assumptes Generals de la Secretaria d'Estat.