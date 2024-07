Palau i Serrano, finalistes en el Campionat d’Espanya de natació artística

En darrer lloc, cal apuntar que igual que el grup d’infantils de Casas, Gustavsson i Van Den Eerenbeemt, el qual va participar en l’europeu d’Atenes de la categoria, els resultats de les rutines d’equip de l’entrenadora i coreògrafa Estel Ferreras i la coordinadora Natàlia Meca milloren la puntuació dels Campionats de Catalunya, tant d’hivern com d’estiu, i marquen una tendència positiva en la preparació del grup de cinc preseleccionades per als Jocs dels Petits Estats d'Andorra de l'any vinent.

Cal destacar el 24è lloc de la classificació individual entre 36 participants de Palau en la rutina de ‘solo tècnic’ (187,0800), puntuació que servirà de referent i indicador de progressió per la temporada 2024-25.

Per El Periòdic

