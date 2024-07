Els comuns lliuraran els estudis de càrrega definitius al Govern abans de l'octubre

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquest divendres al matí amb els cònsols dels set comuns – a petició de les corporacions – per consensuar els propers passos a seguir en el procés d’elaboració i aprovació dels estudis de capacitat de càrrega màxima de les diferents parròquies. Els cònsols han explicat als membres del Govern que ja tenen gairebé enllestits els estudis de capacitat de càrrega màxima que la Llei 32/2022, del 14 de setembre, per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, els encomanava fer. En aquesta línia, s’ha acordat que conforme els tinguin definitivament enllestits, d’ara fins al proper mes d’octubre, els aniran lliurant a l'Executiu, el qual procedirà, un cop els hagi pogut analitzar tots, a informar, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre els mateixos, tal com preveu la mateixa Llei 32/2022. Una validació que s’ha decidit fer de manera concertada i prèviament dialogada amb tots els comuns, atès que en base a aquesta validació, els comuns han d’acabar aprovant definitivament els estudis de capacitat de càrrega màxima i han d’adaptar si és necessari els seus plans d’ordenació i urbanisme parroquials a les conclusions d’aquests estudis.

En aquest sentit, s’ha evidenciat per part de tots els assistents a la reunió (segons informen des del Govern en un comunicat) que es comparteix la idea que cal fomentar un creixement sostenible del país en el futur, però que, tanmateix, cada parròquia té una realitat i presenta unes particularitats diferents, tal com ressortirà en els diferents estudis de capacitat de càrrega. Per tant, tot i que els estudis s’hauran de posar en relació entre ells per les vinculacions existents entre les parròquies, s’ha conclòs de manera unànime que a hores d’ara cal deixar a l’abast de cada Comú les decisions immediates sobre política urbanística (per exemple, les suspensions de llicències), sense perjudici del treball que s’està fent al Consell General en relació amb la modificació de la LGOTU. Els cònsols han manifestat la voluntat de participar també en el treball de modificació d’aquesta llei.

Finalment, s’ha acordat continuar treballant conjuntament, el Govern i comuns, en altres temàtiques d’interès per a les ciutadanes i els ciutadans, com ara l’agència tributària única, l’Autoritat Nacional del Transport, la gestió dels residus o l’intercanvi de dades en matèria d’habitatge.