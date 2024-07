La Festa Nacional a l’Ambaixada de França congrega a moltes de les autoritats del país

L’Ambaixada francesa a Andorra s’ha vestit avui de gala per atendre el seu jardí un centenar de persones i autoritats aplegades per celebrar la Festa Nacional francesa, la qual hauria de tenir lloc el 14 de juliol, però s’ha volgut avançar a aquest divendres a causa del gran nombre d’assistents.

Així, l’ambaixador francès del Principat, Jean-Claude Tribolet, ha atès primerament els mitjans en arribar a la seva seu, i ha volgut remarcar amb molt d’orgull la importància dels alumnes andorrans en l’estudi de la llengua francesa, al marge de valorar a les relacions franco-andorranes com a “molt bones”; i insistint, al mateix temps, en el projecte de dos salons d’ensenyament al país per a orientar i ajudar als alumnes per a escollir el sistema francès. També ha volgut recalcar la importància de l'Ambaixada de França perquè quedi la llengua "ben present al Principat".

“D’entre els nous projectes amb Andorra, tenim ja instaurats dos salons d’ensenyament aquí per així guiar i instruir als alumnes que dubtin de les seves capacitats lingüístiques amb el francès o bé pels que vulguin estudiar a França", ha apuntalat Tribolet, tot remarcant que encara faltaria l'establiment d'un tercer saló: "Estem treballant per això molt a prop dels Lycées i volem ajudar també als alumnes amb dificultats econòmiques”.

A més, l’ambaixador francès ha destacat que tenen la iniciativa de convidar a tots els professors andorrans a dur a terme una “formació continuada” per a l’ensenyament de la seva llengua, de manera que els estudiants del Principat puguin escollir lliurement i amb bons coneixements quin idioma estudiar, ja que “la internacionalitat està de moda”, ha comentat Tribolet.

Talls de carretera a l'Hospitalet i eleccions a França

D’altra banda, també s’han fet referència a altres assumptes com els talls de carretera que han tingut lloc a la localitat francesa de l’Hospitalet-près-l’Andorre, sent aquest un punt crític d'allaus, però ressaltant que la feina de neteja de l’àrea es fa regularment des de 2017 i amb una millora de les carreteres que està dintre del calendari establert.

"Tant de bo les reformes a l'Hospitalet es puguin dur a terme sense interrupcions", ha aclarit l'ambaixador. També ha assegurat que instal·laran una unitat mòbil de la Gendarmerie a l'Hospitalet "per reforçar la presència del seu personal al territori per a finals d'aquest any". A banda d'això, Tribolet ha declarat que es va reunir fa dos dies amb el cap de Govern, Xavier Espot, per parlar sobre relacions transfrontereres i sobre assumptes energètics, com ara la modernització de FEDA.

També se'l va interrogar sobre el resultat de les eleccions a França, amb la victòria de la coalició d'esquerra 'Nou Front Popular'. Segons ha manifestat Tribolet, "la majoria de francesos no va donar suport als candidats de Le Pen", sent d'aquesta manera l'Asamblea Nacional la que dictamini al nou president del país el pròxim 26 de juliol. "Espero poder estar present per acullir-lo a principis de l'any vinent en la seva visita a Andorra", ha afirmat l'ambaixador.

En darrer lloc, sobre qüestions esportives i en referència als Jocs Olímpics de París, Tribolet ha celebrat la cita com un "escenari excel·lent per a la visibilitat del país", així com la presència dels dos atletes andorrans d'alt nivell que hi participen i pel suport constant d'Andorra a tots els equips i delegacions franceses.