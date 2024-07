El "premi" de César Morgado

L'FC Andorra ha presentat aquest matí al primer veterà que ha fitxat en aquest mercat, César Morgado, qui ha destacat que venir al club tricolor ara mateix "és un premi". "Crec que tothom té il·lusió per venir a un club així i a un projecte com aquest", ha afegit. El central, de 31 anys, arriba lliure després de tancar la seva etapa amb el Lugo aquest darrer curs, signant per una temporada més una altra d'opcional.

Demanat pels objectius que es marca per aquesta temporada, el jugador nascut a Barcelona ha apuntat que l'ascens n'ha de ser un d'ells: "És el que vols quan vas a un projecte ambiciós [...] Volem que sigui un curs especial i que recordem durant molts anys". A més, ha reconegut que la resta de la plantilla també pensen en aquesta fita, ja que en l'ambient "es respira molta fam i il·lusió", tot i que també s'ha mostrat prudent, com ho va fer ahir Alberto Solís, indicant que cal anar pas a pas. "Sabem que és una lliga molt igualada i competitiva en la qual pots tenir bones i males ratxes, però intentarem estar lluitant pel millor", ha completat. En aquesta línia, a títol personal, el repte que es marca Morgado és arribar al futbol professional: "Vinc aquí perquè vull això".

Demanat pels primers dies amb els seus nous companys i el cos tècnic, el defensa s'ha mostrat molt content i amb bones sensacions: "Estic sorprès perquè és un club molt proper, inclús d'arribar m'han posat les coses molt fàcils amb el trasllat al país". D'altra banda, i preguntat per la seva adaptació al joc de Ferran Costa, ha assenyalat que s'adapta bé a qualsevol situació: "Em considero un central bastant versàtil".

Cal recordar que Morgado té una àmplia experiència de 263 partits repartits en 11 temporades consecutives entre 1a RFEF i 2a Divisió B. El curs anterior va jugar 29 partits amb el Lugo – 28 de titular – i abans havia passat per les files del Sabadell, Badajoz, el València B, Villanovense, Cultural Leonesa, Mérida i Córdoba B.