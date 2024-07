Espot afirma que el nomenament de Serrano "no afectarà la despenalització de l'avortament"

El recent nomenament del nou Bisbe Coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha estat rebut amb gran satisfacció per part de les autoritats andorranes, ja que assegura la continuïtat institucional del coprincipat i la pervivència de la figura del copríncep episcopal. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que “celebrem enormement la notícia, crec que s'inscriu en els compromisos que el secretari d'Estat va assumir quan va venir a Andorra”, deixant clar que aquest nomenament “garanteix la continuïtat institucional i la pervivència de la figura del copríncep episcopal”.

Pel que fa al perfil del nou Bisbe Coadjutor, Espot destaca la seva experiència pastoral i diplomàtica: “Creiem que el perfil s'adiu a les seves funcions pastorals i de copríncep d'Andorra. És una persona que té un llarg recorregut pastoral i diplomàtic”, ha detallat Espot. I és que cal que remarcar que Serrano Pentinat es trobava treballant actualment a la secretaria d'Estat del Vaticà amb un alt càrrec, a més d'estar en diverses nunciatures a Nicaragua, Moçambic i Brasil. Per aquest motiu, el cap de Govern té clar que és una persona “idònia per assumir la funció de cap d'estat i per representar de la millor manera el nostre país”.

En referència al nomenament i la seva influència en l’objectiu d’aconseguir la despenalització de l’avortament, el màxim mandatari andorrà ha deixat clar que “és un compromís que es va assumir des de les més altes instàncies de la Santa Seu, d'acord amb el calendari i el tarannà discret i lleial”. Així doncs, Espot creu que aquesta qüestió no es veurà afectada “ni positivament ni negativament pel nomenament del nou Bisbe Coadjutor”, ha afirmat.

D’altra banda, el síndic general, Carles Ensenyat, també ha valorat molt positivament aquest nomenament: “El perfil és molt bo, ve directament del Vaticà, coneix molt a fons la Santa Seu, i a la vegada ha estat tota la seva vida a les nunciatures i coneix l'activitat política i diplomàtica”, ha afirmat. Tanmateix, ha ponderat que el fet que hagi estat nomenat abans que l'actual arquebisbe compleixi els 75 anys “és un compromís de la Santa Seu perquè en qualsevol dels escenaris ja hi ha un bisbe coadjutor i és un molt bon senyal de continuïtat.”

Quant a les reaccions dels grups parlamentaris, el president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha expressat les seves esperances de futur: “Tenim l'ambició i l'esperança de poder avançar amb qüestions tan importants per Andorra com el dret a l'avortament i com a mínim la despenalització”, Escalé s’ha mostrat “content que hi hagi un nou interlocutor amb un relleu que hi hagi temps perquè la memòria institucional es pugui mantenir”. Per altra banda, el conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró, ha seguit la mateixa línia que la resta subratllant el tema de l’avortament: “Si ell té ganes de dialogar i tractar aquest tema, nosaltres encantats”.

En darrer lloc, el president del grup Demòcrata, Jordi Jordana, ha qualificat el nomenament de “molt positiu”, argumentant que “és una bona notícia pels andorrans i pel país”. Respecte al perfil, Jordana ha valorat el fet que sigui català per “entendre molt bé la realitat del país, la seva tradició i lligams amb Catalunya”, ha sentenciat.