Difícil mantenir la Cimopolea

La selecció femenina ha encetat amb derrota el primer partit de la darrera finestra dels Womens European Qualifiers. Ha estat contra Grècia i la seva Cimopolea, una deessa de les tempestes, per 6-0 al Theodoros Vardinogiannis d'Iràklio, un duel en el qual les locals no han donat treva.

Amb la derrota de Montenegro, les locals sabien que amb un triomf, inclús un empat, es col·locarien primeres de grup, i no ho han volgut desaprofitar. Quan no s'ha arribat al minut han fet l'1-0, obra de Sophia Koggouli qui, rebent una centrada de Veatriki Sarri des de la dreta, s'ha avançat al seu marcador per rematar de primeres al fons de la xarxa. Les noies d'Alexandros Katikaridis no han aixecat el peu de l'accelerador, sent un setge per a les tricolor en tots els sentits.

Fins al minut 20, però, cap de les arribades gregues ha sigut amb perill, bé perquè no l'han concretat, o l'ha tallat la defensa andorrana o Luna Marcet, sota pals. No ha estat el cas al 22', quan Sarri, rebent una passada de Maria Mitkou a l'interior de l'àrea, ha fet el 2-0. La més clara per suposar el tercer ha sigut al minut 35, amb una nova centrada de Mitkou que aquesta vegada ha rematat de cap Antigoni Papadopoulou, enviant l'esfèric per sobre el travesser. Moments després ho ha provat de la mateixa manera Ioanna Papatheodorou, però l'ha aturat Marcet. A cinc minuts per la mitja part Andorra ha tingut la seva, amb un gol de Gemma Lluch que s'ha anul·lat per fora de joc.

La tornada dels vestidors ha deixat la mateixa dinàmica, tot i que les pirenaiques han posat un puntet més per tenir pilota a la cerca d'oportunitats. A tocar del 60', una errada de comunicació entre Neus Rosas i la seva portera ha comportat el tercer de la tarda, en el qual Koggouli només ha hagut d'empènyer l'esfèric. D'una altra errada defensiva andorrana ha arribat el 4-0 al minut 70, amb Marcet sense poder blocar una passada en profunditat i del refús, Papadopoulou, com en la diana anterior, només ha hagut de xutar a porteria buida.

No han passat ni 10 minuts que tot i intentar-ho, el domini local ha pogut amb les de Panadero. D'una nova centrada lateral, aquesta vegada d'Anastasia Spyridonidou, Papadopoulou ha firmat el doblet rematant de primeres una pilota que s'ha colat per sobre la defensa visitant. La davantera no ha volgut tancar el duel sense fer l'hat-trick (i el 6-0), després d'una bona jugada de Markella Koskeridou per la dreta, qui li ha regalat la pilota per només empunyar-la.

Enquadrades dins el grup 3C, les tricolor han perdut els cinc partits disputats fins al moment i ja no opten a la classificació. Dimarts vinent a les 19.00 hores tancaran la fase de grups a l'Estadi Nacional contra les Illes Fèroe.