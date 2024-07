L’Unreal Engine 5, el millor aliat per als videojocs contemporanis: una realitat sense precedents

Són moltes les persones que busquen una grata experiència amb els videojocs o simplement una estona de desconnexió de la realitat. El gaming és una activitat d’oci per a molta gent, i així ho constaten les xifres de l’any passat, les quals assenyalen que actualment hi ha més de 3.380 milions de jugadors arreu del món, segons indica l’últim informe de la consultora Newzoo. A part d’això, els videojocs tampoc són una addicció per a tothom, tot i que, per exemple, si observem als Estats Units, entre l’1,7% i el 10% de la seva població arriba a considerar-se addicte.

De fet, és molt fàcil enganxar-se als mons i als nivells virtuals que ofereixen, i encara més en la generació actual de jocs, els quals resulten unadelícia audiovisual gràcies als motors gràfics d’última generació, juntament amb la trama d’uns guions dignes de les millors pel·lícules de Hollywood. Així, el realisme en les imatges és un dels aspectes més desitjats, tant per l’experiència dels jugadors com per als mateixos estudis desenvolupadors de videojocs que busquen encimar les seves obres.

D’aquesta forma, la imatge és un aspecte clau que crida l’atenció de tots els jugadors i fanàtics dels videojocs i, per aquest motiu, ens permet posar-nos de ple a la pell del protagonista en qualsevol història. Així, avui parlarem de la revolució que ha suposat per a la indústria de l’entreteniment digital l’ús del motor gràfic Unreal Engine 5; la nova era visual en la que han entrat els videojocs i que marca el camí del futur!

Tanmateix, abans de res, caldria recordar quin és l’origen d’aquest software i la resposta és que es remunta el maig de 2020, coincidint amb el període de la crisi sanitària. Per aquells moments, la seva presentació a la societat va ser enlluernadora, tenint en compte el moment tan crític que vivia la població mundial i sent els videojocs una de les activitats principals realitzades en aquells dies de quarantena.

En aquest sentit, convé recordar que durant l’època de la Covid-19, el nombre de consumidors de videojocs arreu del món es va disparar fins a arribar a assolir uns augments històrics en un gran nombre de països. És el cas dels Estats Units i França, on l’increment de jugadors va ser del 40%; un 28% en el cas del Regne Unit o un 23% a Alemanya, segons calculava un estudi de Nielsen Company l’any 2020. Tot això, per tres anys més tard (2023) rebre la notícia d’un altre estudi de Newzoo que afirmava que pràcticament el 50% de la població mundial (és a dir, uns 3.200 milions de persones) es consideren gamers o simplement jugadors de videojocs.

Amb relació a la implementació de l’Unreal Engine 5, l’aclamat compositor català de bandes sonores per a videojocs (entre elles de la trilogia Castlevania: Lords of Shadow) i resident al Principat, Oscar Araujo, ens brinda el seu punt de vista. «Aquest motor gràfic permet crear mons virtuals amb una qualitat sorprenent. Els detalls en el rostre dels personatges, per exemple, així com la textura dels objectes i la fluïdesa del moviment són tan precisos que ens submergeixen completament en l’experiència del joc», assenyala Araujo.

Tot això va molt bé per entendre i il·lustrar perquè a tanta gent li agrada gaudir d’un oci que ja no és l’activitat de quatre ‘friquis’, com es deia abans. Certament, bona part del seu atractiu (com dèiem) ha vingut per una millora considerable en els gràfics que fins i tot iguala al del cinema.

Així doncs, si repassem la llista dels videojocs amb la millor qualitat gràfica dels últims anys, no ens sorprendria a ningú ressaltar i trobar algunes IP com ara: Read Dead Redemption 2, Uncharted 4: El Desenllaç del Lladre, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, God of War: Ragnarök, The Last Of Us Part II, Spider-Man: Miles Morales o Assassin’s Creed Origins.

Es tracten d’obres sensacionals, tot i això, cap d’elles inclou l’ús del motor gràfic Unreal Engine 5, el qual atribueix un salt impressionant en la resolució gràfica del joc. Així doncs, el primer que cal saber d’aquesta tecnologia és que la va fundar la companyia Epic Games, coneguts per ser els creadors del famós títol gratuït de Fortnite, i presenta una sèrie de característiques que l’introdueixen com el millor aliat pels videojocs moderns!

D’aquesta manera, una de les seves peculiaritats més rellevants, és la inclusió del Nanite, una tecnologia que permet crear mons detallats sense la utilització d’un gran nombre de recursos, així com importar entorns i objectes tridimensionals amb alta qualitat cinematogràfica.

D’altra banda, també destaca la introducció del Lumen; una eina basada en la il·luminació i els reflexos dinàmics que permet actualitzar els escenaris a temps real modificant l’il·luminat. Per acabar, però no menys important, sobresurten els mapes d’ombres virtuals, els quals corregeixen l’aparició i desaparició d’ombres i, unit amb el Lumen, permeten construir mons oberts a gran resolució i detall.

Sobre aquest aspecte, el compositor i productor audiovisual afirma que la inclusió d’aquest software «no només millora l’estètica del títol, sinó que a més, contribueix a una experiència més immersiva i emocionant». En darrer lloc, Araujo opina que els gràfics dels videojocs continuaran millorant amb tecnologies com la realitat virtual.