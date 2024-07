El Tour de France obliga demà a tallar la carretera RN20 del Pas de la Casa

Així ho va informar ahir el Servei de Mobilitat a través de les xarxes socials, on es detallaven les afectacions que havien comunicat les autoritats franceses -concretament, les de la prefectura de l'Arieja- a causa de la celebració de la quinzena etapa del Tour de França, que tindrà lloc diumenge entre els municipis occitans Lourdeviella i Plateau de Beille.

L'accés a Andorra per la carretera RN20 quedarà tancat aquest diumenge 14 de juliol a les 13.30 hores fins a les 23 hores.

