La corporació d'Ordino es trasllada a Alins per a intervenir a la Fira del Ferro Pirinenc

Cada any, més de vuitanta forjadors i forjadores de tot Catalunya, altres parts de la península i fins i tot de l'altra banda del Pirineu, converteixen la Vall Ferrera en un enclavament on els martells ressonen de nou.

Una delegació del comú d'Ordino encapçalada per la cònsol major, Maria del Mar Coma, ha participat aquest matí a la Fira del Ferro Pirinenc a Alins , al Pallars Sobirà, segons ha informat la corporació a través de les xarxes socials.

Per El Periòdic

