Espot subratlla la bona relació franco-andorrana en el dia de la Festa Nacional francesa

El cap de Govern, Xavier Espot, ha pronunciat un discurs aquest diumenge amb motiu de la Festa Nacional de França. En l'al·legat, compartit a través d'un vídeo a les seves xarxes socials, Espot ha destacat el bon estat de salut de les relacions i la cooperació entre els dos territoris, tal com també va remarcar Jean-Claude Tribolet el passat divendres a l'Ambaixada de França, tot recordant les accions que s'han dut a terme durant aquesta última setmana.

"El passat dimecres vam rebre el president d'EDF, una de les empreses més importants del món en producció i subministrament d'energia elèctrica, per renovar i ampliar un conveni amb la nostra companyia pública, FEDA. Aquest conveni ens permetrà rebre assistència tècnica i col·laboració en diversos projectes per assolir la neutralitat de carboni el 2050" ha comentat Espot al vídeo.



Tanmateix, el Cap de Govern ha recordat que, actualment, està en marxa el projecte del parc eòlic del Maià, que es troba en fase de construcció, i també el nou projecte hidràulic de l'estany de Lanoux.

Es tracta d'una nova planta d'energia hidràulica a l'Hospitalet-près-l'Andorre que servirà per abastir el Principat en moments de pics de consum, com és l'hivern."Dijous ens vam desplaçar a l'Hospitalet per posar la primera pedra d'un projecte de cooperació transfronterera, en el qual Andorra participarà cofinançant el projecte" ha apuntat Espot.



D'altra banda, ha afegit que durant la visita es va aprofitar per desplaçar-se a l'espai on es construirà la galeria de protecció d'allaus, anomenada 'Hospitalet 2', que, un cop estigui acabada, evitarà haver de tallar la carretera RN320 durant l'hivern.

Finalment, Espot ha expressat que aquesta situació té conseqüències importants per a la mobilitat de persones i des del punt de vista del desenvolupament econòmic. "Penso que ha estat una setmana fructífera des de la perspectiva de les relacions franco-andorranes i que acaba amb aquesta Festa Nacional de França" ha conclòs el cap de Govern.