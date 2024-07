Notable presència andorrana a la Mussara 24 h al Circuit de Montmeló

Val a dir que gràcies a aquest tipus de projectes, les persones trasplantades poden gaudir d'una vida normal i aconseguir grans gestes com ara participar a la Mussara 24 h o a la Titan Desert.

Per acabar, cal afegir que l'ATIDA (Associació de trasplantats i donants d'Andorra) s'ha sumat a la iniciativa popular "Titan Deja Huella ONT", la qual busca promoure la donació d'òrgans a través del ciclisme, organitzant equips formats per personal sanitari, persones trasplantades i donants d'òrgans.

Convé recordar que la Mussara 24 h és un esdeveniment de ciclisme de resistència on els equips, formats d'entre dos a vuit ciclistes,intenten superar-se en aquest repte atlètic i de resistència dins del temps assignat. A banda d'això, aquest esdeveniment no només representa una competició, sinó també una celebració de solidaritat i comunitat , amb moltes històries de superació personal i treball en equip.

Sobre la participació en la cursa, Mari Martínez, una de les membres donants d'ATIDA, s'ha mostrat emocionada de rodejar-se de tanta gent vinculada amb la causa i ha celebrat "poder participar d'aquest esdeveniment esportiu per fer visible la donació d'òrgans i alhora agrair als donants el seu gest altruista" .

Una delegació de set persones d'Andorra, entre elles dues persones trasplantades i dues donants membres de l'ATIDA , així com personal sanitari que forma part de l'equip de donacions d'Andorra, ha participat aquest cap de setmana a la prova ciclista Mussara 24 h.

Per El Periòdic

